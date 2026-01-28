Автоинспекторы выявили водителя со штрафами свыше 1,6 млн рублей

Дорожные полицейские изъяли грузовик и поместили на спецстоянку.

© Волгоградская правда

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы отдельного батальона ДПС ГУ МВД России остановили на посту ДПС в Среднеахтубинском районе грузовик Freightliner.

При проверке выяснилось, что на автомобиль наложены ограничения из-за неуплаченных штрафов, превышающих 1,6 млн рублей.

Отмечается, что материалы проверки переданы в ГУ ФССП для дальнейших действий, а грузовик отправлен на специализированную стоянку.