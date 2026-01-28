Полноприводный внедорожник Sollers S9 готовится к выпуску

Ульяновский автомобильный завод планирует начать выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 в конце августа - начале сентября 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов, посетившего предприятие.

Напомним, ранее Sollers S9 планировали запустить на квартал раньше - в апреле-июне 2026 года.

Производство модели будет организовано по полному циклу с минимальным разрывом между этапами, включая штамповку кузовных элементов непосредственно на площадке УАЗа.

Sollers S9 создан на базе пикапа ST9. В серию пойдут 5- и 7-местные версии.

Силовой агрегат - 2-литровый дизель на 163 л.с. и 8-ступенчатый "автомат". Также к запуску планируется бензиновая модификация с мотором мощностью 224 л.с.

Sollers S9 - полноприводный внедорожник с системой типа part-time. В декабре стало известно, что компания ведет работу над иными вариантами трансмиссии, включая постоянный полный привод (Torque-on-Demand) и вариант с механической коробкой передач.

