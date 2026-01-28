У дилеров начали появляться ультрабюджетные Eonyx Profi

У дилеров начали появляться "живые" автомобили Eonyx Profi стоимостью 960 тысяч рублей. Причем, как отмечает канал "Автопоток", грузовичок сразу оснащен промтоварным кузовом.

© Российская Газета

Eonyx Profi выпускает калининградский завод "Автотор". Это субкомпактные квадрициклы, сертифицированные по категории L7e. Страховка и налоги рассчитываются по мотоциклетным тарифам, но управлять машиной можно с правами категории "В".

Длина автомобиля - 2960 мм, ширина - 1460 мм. Размер колесной базы - 1850 мм. Общая полезная нагрузка - 350 кг.

В движение квадрицикл приводится одним электромотором мощностью 8 л.с., установленным на передней оси. Производитель обещает запас хода на одной зарядке до 150 км.

Ранее "РГ" рассказала о появлении у дилеров трехдверного хэтчбека Eonyx M2.