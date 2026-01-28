У дилеров начали появляться ультрабюджетные Eonyx Profi

От 960 тысяч: в РФ начались продажи ультрабюджетного Eonyx Profi от "Автотора"
У дилеров начали появляться "живые" автомобили Eonyx Profi стоимостью 960 тысяч рублей. Причем, как отмечает канал "Автопоток", грузовичок сразу оснащен промтоварным кузовом.
Eonyx Profi выпускает калининградский завод "Автотор". Это субкомпактные квадрициклы, сертифицированные по категории L7e. Страховка и налоги рассчитываются по мотоциклетным тарифам, но управлять машиной можно с правами категории "В".
Длина автомобиля - 2960 мм, ширина - 1460 мм. Размер колесной базы - 1850 мм. Общая полезная нагрузка - 350 кг.
В движение квадрицикл приводится одним электромотором мощностью 8 л.с., установленным на передней оси. Производитель обещает запас хода на одной зарядке до 150 км.
