Volvo думает о новом кроссовере, который окажется на ступеньку выше XC90

Ожидается, что шведская марка наладит производство потенциального нового флагмана с гибридной установкой на своём заводе в США.

Актуальный кроссовер Volvo XC90 второго поколения дебютировал ещё в 2014 году, а обновление пережил в 2019-м и 2024-м. Стоит отметить, что изначально в компании не планировали второй рестайлинг: ожидалось, что XC90 будет полностью заменён электрическим «доппельгангером» – EX90, который дебютировал в 2022 году. Однако из-за проблем с программным обеспечением он задержался на старте, что в результате обеспечило «углеводородному» флагману продление жизненного цикла. Ожидается, что в дальнейшем у этого кроссовера будет и новое поколение.

На сегодняшний день Volvo XC90 является одним наиболее крупных гибридных внедорожников, которые продаются в Европе (габаритная длина – 4953 мм, ширина – 1931 мм, высота – 1771 мм, а расстояние между осями – 2984 мм). Однако как сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Volvo Хокана Самуэльссона, шведский производитель сейчас «думает о разработке более крупного SUV».

Volvo

Он добавил, что компания пока ещё не приняла никакого решения о выводе потенциальной новинки на рынок, хотя в Volvo определённо признают, что на некоторых наиболее важных для марки рынках довольно высокий спрос на такие автомобили, речь идёт, в частности, о США и Китае.

Volvo

Хокан Самуэльссон пока что не стал подробно рассказывать о том, каким окажется предполагаемый большой кроссовер. Известно, что если проекту дадут «зелёный свет», у такого SUV будет три ряда сидений и, скорее всего, гибридная «начинка». По предварительным данным, в его основу может лечь та же платформа SPA2, на которой базируется XC90.

В этом случае, не исключено, что новинка получит ту же plug-in гибридную установку, что и у актуального Volvo XC90. Напомним, в её основе лежит 310-сильный бензиновый двигатель, работающий в тандеме со 145-сильным электромотором, установленным на задней оси. Совокупная отдача – 455 л.с. Ёмкость тяговой батареи равна 18,8 кВт*ч (полезная ёмкость – 14,7 кВт*ч), а максимальный запас хода на электротяге равен 72 км (при расчёте по циклу WLTP).

Volvo

Глава Volvo намекнул на то, что новый флагманский трёхрядный кроссовер (в случае, если проекту дадут «добро») встанет на конвейер завода компании, расположенного в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). Хокан Самуэльссон отметил, что в том случае новый SUV станет «очень привлекательным автомобилем для рынка США и американских покупателей».

Тем временем шведская марка на прошлой неделе презентовала полностью электрический среднеразмерный кроссовер – Volvo EX60. Эта модель стала первой, построенной на новой модульной платформе SPA3. Её производство стартует весной 2026-го на головном заводе Volvo Cars в муниципальном округе Торсланда (пригород Гётеборга).