Bertone возрождает известный концепт-кар 60-х в виде мелкосерийной модели

Даже на фоне сегодняшнего нескончаемого потока суперкаров и хардкорных трековых спецверсий спортивные автомобили с ретро-стилистикой остаются редкостью. Именно эту нишу и собирается занять Bertone с новым Runabout — мелкосерийной моделью, которая возвращает к жизни концепт 1969 года, но уже с современной техникой.

В портфолио Bertone — такие иконы, как Lamborghini Miura, Lancia Stratos, Alfa Romeo Montreal и Giulia GT. Но вместо того чтобы снова обращаться к ним, компания пошла другим путём и переосмыслила Autobianchi A112 Runabout. Впервые этот концепт показали в 1969 году, и именно он позже во многом определил облик Fiat X1/9 образца 1972 года.

Спустя год после первых намёков на возрождение Bertone представила серийную версию Runabout, приурочив премьеру к выставке Retromobile в Париже. Будет выпущено всего 25 автомобилей, стартовая цена каждого — 390 000 евро.

С опциями, доставкой и индивидуализацией итоговая сумма легко перевалит за полмиллиона долларов. Машина явно рассчитана на коллекционеров, которых не пугают семизначные цифры.

Так что же предлагается за эти деньги? По словам Bertone, это лёгкий спортивный автомобиль с ярко выраженным духом 1970-х и приятно аналоговой механикой.

Длина автомобиля — 3 990 мм. Пропорции максимально близки к исходному концепту Runabout. По профилю кузов разделён чёткой клиновидной линией, а низкий нос украшен классическими выдвижными фарами в сочетании с современной LED-полосой.

Колёса тоже поддерживают ретро-настроение: 18 дюймов спереди и 19 сзади, кованые. Короткие свесы и чистые поверхности добавляют автомобилю характера.

Скульптурная дуга безопасности переходит в короткую корму с круглыми фонарями и крышкой моторного отсека в винтажном стиле. Широкие шины лишь частично прикрыты минималистичным бампером, обрамлённым карбоновым диффузором. Над ним — четыре прямоугольных выреза, два из которых служат выходами выхлопа.

Покупатели могут выбрать между версиями Targa и Barchetta, а также воспользоваться обширным списком вариантов персонализации — от материалов до цветов и отделки. У Targa съёмные панели крыши, которые поднимаются вверх для облегчения посадки. Barchetta полностью лишена крыши и довольствуется лишь небольшим ветровым стеклом.

Салон Runabout, по словам Bertone, отсылает к морскому дизайну. «Корпусообразная» ванна салона и компас задают настроение, а передняя панель напоминает минималистичную палубу. Скульптурные ковшеобразные сиденья, тонкий двухспицевый руль и открытые механические элементы вроде тяги механической коробки подчёркивают аналоговый характер машины.

При этом здесь есть цифровая приборная панель и физические органы управления климатом, а отделка сочетает вручную прошитую кожу и необработанный алюминий.

Под эффектным кузовом скрывается алюминиевое шасси, заимствованное у Lotus, с двухрычажной подвеской, регулируемыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Как и в снятом с производства Exige, двигатель — 3,5-литровый компрессорный V6 Toyota, установленный по центру. Он развивает 475 л.с. (349 кВт) — меньше первоначальных ожиданий, но несоизмеримо больше 54 л.с. у оригинала 1969 года.

Не менее важно, что V6 работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой с короткими передаточными числами и приводит в движение задние колёса. Bertone заявляет разгон 0–100 км/ч за 4,1 секунды и максимальную скорость 270 км/ч. Однако, пожалуй, самый впечатляющий показатель — снаряжённая масса всего 1 057 кг.

Публичный дебют Bertone Runabout состоится на Retromobile 2026 в Париже, с 29 января по 1 февраля. Автомобиль покажут рядом с оригинальным концептом Autobianchi A112 Runabout 1969 года, что позволит напрямую сравнить прошлое и настоящее.