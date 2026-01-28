Mercedes-AMG готовит лимитированную серию купе CLE с двигателем V8

Грядущая новинка, прототип которой сейчас проходит зимние дорожные тесты, станет вторым автомобилем в серии Mythos.

© Колеса.ру

Немецкая компания несколько лет назад рассекретила свою стратегию развития, которая предполагает в том числе появление серии Mythos, предназначенной для выпуска лимитированных моделей. Напомним, первенцем этой эксклюзивной линейки стал серийный родстер Mercedes-AMG PureSpeed, который дебютировал в декабре 2024 года. Созданный на базе кабриолета Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ автомобиль был выпущен тиражом 250 экземпляров.

Mercedes-AMG CLE

Теперь компания занимается разработкой второй модели серии Mythos: её роль исполнит особенное купе Mercedes-AMG CLE. Официальных данных о «начинке» пока нет, но по информации британского Autocar, под капотом у него окажется 4,0-литровый битурбомотор V8, отдача которого составит порядка 660 л.с., а максимальный крутящий момент превысит 800 Нм.

Mercedes-AMG CLE

Для сравнения, актуальное купе Mercedes-AMG CLE 53 оснащается мягкогибридной установку, в основе которой лежит 3,0-литровая рядная битурбошестёрка, работающая в тандеме со встроенным стартер-генератором и 48-вольтовым «электродовеском», дающими дополнительные 23 л.с. мощности и 205 Нм крутящего момента. Совокупная отдача – 449 л.с. (560 Нм, в режиме overboost – 600 Нм). В пару предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка AMG 9G Speedshift. На разгон с места со «сотни» у этой модели уходит 4,2 секунды.

Mercedes-AMG CLE

Сейчас проект разработки будущей новой эксклюзивной модели находится на этапе зимних дорожных испытаний. Как рассказали в компании, прототип новинки проходит серию «интенсивных» тестов в Швеции, недалеко от Полярного круга. «Здесь автомобиль проходит испытания в экстремальных условиях, – отметили в пресс-службе марки. – Этот этап имеет решающее значение для проверки работоспособности и надёжности всех компонентов даже при самых низких температурах».

Пока что немецкий производитель держит внешность будущего особенного купе Mercedes-AMG CLE в секрете: экстерьер прототипа спрятан с помощью маскировочной плёнки. Судя по снимкам, двухдверная модель получит длинный покатый капот, короткие свесы, расширенные колёсные арки, фирменную решётку радиатора Panamericana от AMG, огромный воздухозаборник в нижней части переднего бампера.

В профиль заметна изящная дуга крыши, традиционные боковые зеркала и обычные дверные ручки. Корму снабдили большим антикрылом, которое пришло на смену скромному спойлеру у Mercedes-AMG CLE 53 Coupe. Помимо этого, особенная двухдверка вместо четырёх круглых выхлопных патрубков получила четыре «ромбовидных» со скруглёнными углами (по два с каждой стороны).

Mercedes-AMG CLE

Очевидно, что тираж особенного купе Mercedes-AMG CLE, которое войдёт в серию Mythos, окажется лимитированным. Однако какое количество экземпляров составит тираж этой двухдверки, в компании пока не раскрывают. Цена грядущей новинки тоже не сообщается, но очевидно, что этот автомобиль окажется дороже, чем нынешнее купе CLE 53. Отметим, его стоимость на домашнем рынке, в Германии, сейчас равна 85 024 евро (эквивалентно примерно 7,85 млн рублей по текущему курсу).