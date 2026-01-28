Bentley Arnage — модель на стыке двух эпох

Двигатели BMW обладают редким талантом появляться там, где их меньше всего ждёшь. Мало кто сходу вспомнит, что скромные автомобили Morgan используют баварские силовые агрегаты. Впрочем, подобных примеров немало: моторы BMW можно найти под капотами Land Rover, внедорожников INEOS, Toyota Supra и даже культового McLaren F1. Большинство этих союзов хорошо известны. Но есть один почти забытый, хотя и по-настоящему знаковый альянс — Bentley. И в его центре стоит Arnage, изначально оснащённый двигателем BMW. Спустя годы этот автомобиль воспринимается куда более интересным и дальновидным, чем могло показаться в конце 1990-х.

© Bentley Arnage

Bentley Arnage с сердцем BMW V8

Bentley Arnage дебютировал в 1998 году одновременно со своим «родственником по платформе» — Rolls-Royce Silver Seraph. Это было ещё до того, как Volkswagen и BMW окончательно разделили между собой судьбы британских люксовых марок. Вскоре BMW действительно станет поставщиком моторов для Rolls-Royce, и именно Silver Seraph откроет новую эру, получив атмосферный V12 M73. Однако куда более интригующим оказалось решение оснастить Bentley Arnage вовсе не традиционным 6,75-литровым V8, а агрегатом баварского происхождения. Под капотом первых Arnage разместился 4,4-литровый V8 BMW с двойным турбонаддувом.

На первый взгляд в этом нет ничего экзотического — BMW и сегодня активно использует 4,4-литровые битурбо-«восьмёрки». Но здесь кроется важная деталь: в основе лежал двигатель M62, который в серийных BMW всегда был исключительно атмосферным. Даже в редких и дорогих моделях вроде ALPINA Roadster V8 этот мотор обходился без турбин. Более того, при создании высокопроизводительной версии — легендарного S62 — BMW также не прибегала к наддуву. В случае с Bentley Arnage всё пошло иначе: доработкой M62 занялась Cosworth — культовое британское ателье. Это сотрудничество выглядело вполне логичным, если учесть, что на тот момент Bentley и Cosworth принадлежали одной материнской компании Vickers. Итогом стала силовая установка мощностью 350 л.с. и 560 Н·м крутящего момента — показатели, недостижимые для любого серийного M62 того времени.

Прощание под знаком Green Label

Несмотря на впечатляющие характеристики, версия Arnage с мотором BMW прожила недолго. Всего было выпущено 1123 автомобиля, после чего Bentley вернулся к классическому 6,75-литровому V8. Официально смену курса объясняли предпочтениями клиентов — версия вполне правдоподобная. Но нельзя забывать и о напряжённом противостоянии Volkswagen и BMW за контроль над Rolls-Royce и Bentley, развернувшемся как раз в период запуска Arnage. В 2000 году баварский двигатель ушёл в историю, а прощальным аккордом стал Bentley Arnage Green Label. Модификации с традиционным мотором получили обозначение Red Label.

Green Label оказался по-настоящему редким. По разным данным, в свободную продажу попало всего около семи экземпляров, не считая 52 специальных версий Bentley Arnage 4.4L Birkin, также известных как Birkin Arnage. При этом Green Label унаследовал технические доработки, внедрённые для Red Label: более жёсткую подвеску и усиленные тормоза, сохранив при этом «баварское сердце». Важный нюанс — пятиступенчатый автомат ZF остался именно у версии с мотором BMW, тогда как Red Label перешёл на четырёхступенчатую коробку GM.

Наследие, оценённое со временем

Спустя более чем четверть века единственный Bentley с двигателем BMW воспринимается как любопытный и недооценённый эпизод автомобильной истории. Многие энтузиасты считают Green Label лучшей версией Arnage. Его 4,4-литровый V8 был легче, экономичнее и, благодаря массовому производству, заметно проще и дешевле в обслуживании. Сегодня такие Bentley стоят примерно 10% от первоначальной цены, которая в конце 1990-х составляла около $215000. Учитывая уникальность модели и её место в истории сразу двух легендарных брендов, это выглядит более чем разумной платой за один из самых необычных люксовых автомобилей своего времени.