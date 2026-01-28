«АвтоВАЗ» заинтересовался сборкой автомобилей в Венесуэле

Сборка автомобилей Lada может начаться в Венесуэле. Боливарианская Республика Венесуэла, расположенная в северной части Южной Америки, представляет интерес в плане сотрудничества для «АвтоВАЗа». Об этом корреспонденту Motor рассказали в пресс-службе автопроизводителя. Там не исключили, что она будет налажена с местным партнером.

© Motor.ru

«Мы заинтересованы в присутствии на этом рынке, но деталей общения с потенциальными партнерами не раскрываем», — сообщили в пресс-службе предприятия в ответ на запрос о планах создания в Венесуэле сборочного производства для выпуска автомобилей Lada.

О том, что «АвтоВАЗ» планирует организовать в Венесуэле выпуск своих автомобилей, сообщалось еще в 2010 году. На тот момент был подписан протокол о совместной проработке проекта сборочного производства машин Lada. Сообщалось о продолжении переговоров, но итоговое заявление так и не было сформировано. Какие модели планировалось собирать и в каком объеме, также неизвестно.

В 2025 году компания АвтоВАЗ экспортировала за рубеж 23 тысячи автомобилей и запустила поставки сразу по четырем экспортным направлениям. К ним относятся Абхазия, Египет, Ливия и Венесуэла.

Ранее сообщалось, что УАЗ может организовать сборку в Пакистане.