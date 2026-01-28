Как пропускать пешеходов, чтобы не оштрафовали

«За рулем» рассказал, как штрафуют в 2026 году за непропуск пешехода.

© За рулем

За непропуск пешеходов предусмотрен штраф в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Если в результате произошло ДТП и пешеход пострадал, то штраф составит до 37,5 тыс. руб. Кроме того, виновного водителя лишат прав на срок до двух лет. В случае гибели двух и более пешеходов можно лишиться свободы на срок до 15 лет.

Согласно ПДД водитель обязан пропускать пешеходов на нерегулируемых переходах, если они уже идут через дорогу или только ступили на нее. В Правилах п. 1.2 дает четкое определение: если действия автомобилиста вынуждают пешехода менять траекторию или замедляться, это считается нарушением.

Важно учитывать, что Правилами дорожного движения к пешеходам относятся не только идущие пешком люди, но и те, кто:

Пешеходные переходы обозначаются дорожной разметкой типа «зебра»: обычной (1.14.1) либо усиленной (1.14.2) в опасных зонах. Дополнительно устанавливаются специальные дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2, которые могут применяться отдельно от разметки.

Юрист Дмитрий Безделин поясняет, что законодательство не устанавливает конкретной дистанции для остановки перед пешеходным переходом. Водитель вправе остановиться прямо перед ним, но въезжать на переход нельзя – это расценивается как нарушение.

В каких случаях водители обязаны пропустить пешехода:

Дмитрий Безделин пояснил позицию Верховного суда РФ (Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 03.12.2020 № АПЛ20-390): водителю достаточно пропустить пешехода лишь тогда, когда своими действиями он реально мешает движению человека, заставляя снизить скорость или сменить направление. Если же пешеход находится далеко (на противоположной стороне улицы), останавливаться необязательно.

Нарушение в виде непредоставления преимущества пешеходу может быть зафиксировано инспектором ГАИ либо камерой видеонаблюдения. Вид наказания определяется конкретной ситуацией.

1. За подобное нарушение, если оно не привело к травмам пешехода, законом предусмотрен штраф от 1,5 до 2,5 тыс. руб. согласно статье 12.18 КоАП РФ.

2. При легком вреде здоровью пешехода наказание ужесточается: штраф составит от 3750 до 7000 руб. либо лишение прав сроком от 1 до 1,5 лет (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ).

3. При повреждениях средней тяжести размер штрафа возрастает до 15 000 ― 37 500 рублей, либо лишение прав на период от 1,5 до 2 лет (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).

4. Нанесение пешеходу тяжелых увечий карается в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ:

5. В случае гибели пешехода виновник аварии может быть приговорен судом к следующим наказаниям, установленным частями 3 и 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ:

Наказания одинаковы для всех водителей, независимо от типа автомобиля. Повторное нарушение не влечет увеличения штрафов или сроков лишения прав.

Если пьяный водитель, скрывшийся с места ДТП, без прав или лишенный их, серьезно покалечил или убил пешехода, суд назначит следующее наказание по статьям 264 УК РФ:

Пешеходы – тоже участники дорожного движения и должны придерживаться Правил. За нарушения предусмотрены отдельные виды ответственности:

1. Минимально – предупреждение или штраф 500 руб. (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

2. Нарушение, совершенное в пьяном виде – штраф до 1000-1500 руб. (ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ).

3. Создание помех движению – штраф 1 тыс. руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ).

4. Если вследствие нарушения была причинена легкая или средняя тяжесть вреда потерпевшему – штраф 1-1,5 тыс. руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ).

Дмитрий Безделин разъясняет: если водитель не согласен с обвинением, он, согласно ст. 30.1–30.3 КоАП РФ, имеет право оспорить решение в течение десяти дней после получения документа. Форма жалобы – свободная, главное – подробно изложить ситуацию и причины несогласия.

В конце жалобы нужно написать: «Отмените постановление и прекратите дело». Подайте ее начальству или в районный суд через почту с описью вложений и приложите доказательства, если таковые имеются.

Какие именно доказательства прикладывать – решает сам водитель. Это могут быть записи с камер, фотографии, показания свидетелей и другое. Итог рассмотрения жалобы зависит от конкретных обстоятельств и представленных материалов.

Если жалобу отклонили, штраф за непропуск пешехода нужно погасить в течение 60 дней. С 1 января 2025 года согласно ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ оплатить штраф можно со скидкой 25%. Оплату удобно провести через сайт госуслуг. Чек об оплате придет на e-mail, а данные сразу поступят в базу ГАИ.