В России стартовали продажи бюджетного Eonyx Profi

Калининградский завод «Автотор» выпускает Eonyx Profi. Это субкомпактные квадрициклы, соответствующие категории L7e. Страховка и налоги для них рассчитываются по мотоциклетным тарифам, однако управлять ими можно с правами категории «В».

Габариты автомобиля составляют: длина – 2960 мм, ширина – 1460 мм, колесная база – 1850 мм, а максимальная полезная нагрузка – 350 кг, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Квадрицикл приводится в движение одним электродвигателем мощностью 8 л.с., расположенным на передней оси. Производитель заявляет о запасе хода на одном заряде до 150 км.

