Новый Geely Coolray готовится к выходу на российский рынок

В скором времени на российском рынке может появиться обновленный Geely Coolray. Несколько сертификатов соответствия, необходимых для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС), уже оформлены на кроссовер с внутренним номером SX11-A6. По данным портала "Китайские автомобили", данный внутренний код соответствует последнему рестайлингу Coolray, который был представлен для внешних рынков.

© Российская Газета

Ранее компания Geely объявила о том, что Coolray покинул российский рынок в ноябре 2025 года. Это решение было обосновано тем, что спрос на автомобили в данном сегменте полностью удовлетворяет более крупный Geely Cityray. Однако в РФ также официально представлена точная копия Coolray первого поколения - Belgee X50.

Обновленный кроссовер был представлен для глобального рынка в конце прошлого года. Его экстерьер соответствует вышедшему на китайский рынок в 2024 году Coolray L. Автомобиль выделяется крупным воздухозаборником с горизонтальными планками в передней части и монофонарем в задней.

Точные габариты машины составляют 4380х1800х1609 мм. В салоне установлен 14,6-дюймовый сенсорный экран с операционной системой Flyme Auto, который поддерживает протоколы сопряжения со смартфоном Huawei HiCar, Flyme Link и Carlink.

Под капотом Coolray находится 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатая роботизированная, привод - передний. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Belgee X50 стал самым продаваемым автомобилем в Москве в 2025 году.