"Москвич" опроверг прекращение продаж: ни одну из моделей не сняли

Портал "Дром" опубликовал информацию о сокращении поставок определенных моделей в дилерскую сеть "Москвич". В пресс-службе компании в ответ на запрос "Российской газеты" эти данные опровергли.

© Российская Газета

"Дром" утверждает, что в столице ни у одного из дилеров марки не осталось в наличии кроссоверов "Москвич 8". В качестве причины называют "сокращение отношений" с китайской компанией JAC, модели которой являются донорами моделей "Москвич".

При этом дилеры ожидают поставок "Москвич 6" и уверены в будущем марки "Москвич 3", так как последний выпускается в рамках отдельного контракта.

"Российской газете" в пресс-службе "Москвича" заявили следующее:

"Информация о прекращении закупок для "Москвича 6" и "Москвича 8" не является достоверной. В соответствии с политикой компании мы не раскрываем информацию по закупкам, однако можем сказать с уверенностью, что планов по остановке производства "Москвича 3" в предстоящем году нет".

Ранее появлялась информация об исчезновении из наличия у дилеров лифтбеков "Москвич 6".