Названы топ-10 самых надежных Kia с пробегом

Автомобили Kia давно завоевали симпатию клиентов по всему миру. Однако, как утверждают некоторые источники, надежность не всегда была их сильной стороной. Но времена изменились, и сегодня марка предлагает машины, которые можно покупать без страха перед поломками.

По данным Consumer Reports, бренд занимает десятое место в рейтинге самых надежных автопроизводителей, опережая Ford, Mazda и Volkswagen.

В связи с этим портал Topspeed.com опубликовал список из самых надежных подержанных автомобилей Kia. На вершине рейтинга оказался Kia Sportage 2020 года выпуска, получивший 89 баллов из 100 за надежность.

Второе место досталось Kia Rio 2022 года с результатом в 88 баллов. Замыкает первую тройку Kia Soul 2021 года, также набравший 88 баллов из 100.

Кроме того, в топ-10 вошли Kia Seltos 2023 года (87 баллов), Kia Sorento 2019 года (87 баллов), Kia Telluride 2024 года (86 баллов), Kia Optima 2018 года (86 баллов), Kia Cadenza 2014 года (86 баллов), Kia K5 2023 года (85 баллов) и Kia Forte Koup 2015 года (84 балла).

