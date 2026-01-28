В России хотят заставить таксистов давать скидку некоторым пассажирам

Таксистов в РФ хотят заставить давать скидку некоторым пассажирам. В Госдуме вернулись к обсуждению введения льгот в сервисах такси для пассажиров с детьми. Депутаты согласны, что ограничения на детские тарифы негативно скажутся на отрасли, однако считают, что необходимо прорабатывать вопрос появления скидок для отдельных категорий граждан, которые пользуются услугами перевозчиков.

© Quto.ru

Сегодня на рассмотрении депутатов находится сразу три законопроекта. Один из них обязывает водителей иметь в машине сразу несколько видом детских кресел для маленьких пассажиров разных возрастов, второй предполагает наличие устройств у половины автопарка перевозчика, третий устанавливает ограничения на тарифы. Чиновники заявляют, что максимальная наценка должна составлять не более 5%.

Впрочем, некоторые депутаты выступают в защиту таксистов, а не их клиентов. Тем более что подобные заказы, как правило, занимают больше времени и ведут к дополнительному пробегу машин. Помимо этого, водители понесут затраты из-за покупки детских кресел, которые нужно компенсировать, а сами устройства занимают достаточно много места.

«Отсутствие заинтересованности перевозчика в выполнении заказа из-за дополнительных затрат может повлечь существенное увеличение времени ожидания такси и снизить доступность предоставляемой услуги», — считает первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев.

Тем не менее, кабмин поручил Минтрансу проработать вопрос введения скидок на поездки на такси для многодетных семей. Как именно это будет реализовано, пока неизвестно, но исполнить поручение нужно до 2030 года.