Punkt E запустил 700-ю зарядную станцию

Юбилейная станция, что символично, запущена в Новосибирске, где в далеком 2019 году заработала самая первая ЭЗС компании и началась история PUNKT E. Станция установлена в партнерстве с АО «Новосибирскэнергосбыт» и стала уже 70-й по счету в регионе.

Локация традиционно находится в популярном месте, где пользователи смогут провести время зарядки с пользой.

Зарядная станция установлена на парковке торгово-развлекательного центра «Голден Парк» в Калининском районе Новосибирска, имеет мощность 60 кВт и оснащена коннекторами для зарядки электромобилей с европейским и китайским разъемами. Электромобилистам этой части города теперь будет удобно совместить зарядку с покупками в «Ашане» или отдохнуть на фудкорте, пока электромобиль заряжается.

Более 84% станций сети PUNKT E — быстрые и позволяют за 30–40 минут восполнить запас энергии современного электромобиля.

Предыдущий юбилей в 600 станций компания отмечала в июле прошлого года. За неполные шесть месяцев сеть PUNKT E выросла более, чем на 100 станций и охватила два новых региона — Республики Ингушетия и Северная Осетия — Алания. На январь 2026 года компания представлена в 42 регионах России.

Новые ЭЗС появились в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюмени и Тюменской области, Нижнем Новгороде и Нижегородской области, Краснодаре, Новосибирске и других городах, а также на федеральной трассе М-4 «Дон».

Найти подходящую по расположению и мощности ЭЗС, а также управлять зарядной сессией можно с помощью нового мобильного приложения PUNKT E.