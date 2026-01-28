В Петербурге продают формульный болид, созданный в СССР

В Петербурге выставили на продажу советский болид для гонок в Формуле. За машину "Эстония-18", выпущенную в 1977 году, владелец хочет выручить 7,5 млн рублей. Это единственный в России автомобиль на ходу и с документами. Он был разработан и производился на Таллинском опытном авторемонтном заводе.

© Motor.ru

Автомобиль производился малыми сериями по заказу ЦК ДОСААФ СССР. Впервые он принял участие в соревнованиях на первом этапе чемпионата СССР 1972 года в Минске.

Конструктивно модель была частично унифицирована по шасси и кузову с предыдущей моделью «Эстония-16М» национальной формулы-2, оснащавшейся двигателем от «Москвич-412». На «Эстонии-18» использовался силовой агрегат от ВАЗ-2101. Двигатель устанавливался перед задними колесами. Система питания включала два топливных бака, расположенных вдоль бортов автомобиля. Базовая мощность двигателя составляла 62 л. с., но после доводки гонщикам удавалось достигать показателей в 70−71 л. с.

Шасси автомобиля представляло собой пространственную ферму, изготовленную из труб. Кузовные панели были выполнены из стеклопластика, а колеса — из магниевого сплава. Рулевое управление -- реечное.

Тормозная система была собрана из компонентов разных моделей: главные тормозные цилиндры от ЗАЗ-965, задние тормозные колодки и поршни от ВАЗ-2101. Тормозной путь со скорости 172 км/ч до полной остановки составлял 120 метров.

Посадка гонщика была полулежачей, что позволило существенно снизить общую высоту автомобиля.

