ВС РФ запретил водителям нарушать правила парковки для приема лекарств

ВС РФ запретил водителям парковаться с нарушениями для приёма лекарства. В ходе рассмотрения дела автомобилиста из Самары Верховный суд России не стал отменять штраф за парковку на газоне из-за приёма лекарственных препаратов. В суде посчитали это недостаточным основанием для освобождения от ответственности за нарушение.

Из материалов дела следует, что автомобилист был оштрафован за стоянку на газоне на 2 000 рублей. Самарец признал, что действительно припарковал свою Mazda в запрещённом месте. Тем не менее, сам штраф он попытался отменить в суде, так как «остановка была вынужденной и связана с заболеванием, требующим срочного принятия лекарств». О каком диагнозе и прописанных препаратах идёт речь, не уточняется.

ВС напомнил, что размещение автомобилей на газоне или иной благоустроенной территории, а также спортивных и детских площадках, запрещено. Исключение составляет спецтехника, которая занимается благоустройством или другими работами.

В данной ситуации, по мнению судьи, не было острой необходимости в нарушении правил.