Прошел показ мощного внедорожника Genesis X Skorpio для арабских шейхов

Премиум-бренд Hyundai - Genesis - представил концептуальный внедорожник X Skorpio, ориентированный на экстремальное бездорожье и гонки уровня Dakar. Премьера модели состоялась в пустыне Руб-эль-Хали в ОАЭ.

X Skorpio стал первым концептом марки, полностью созданным под жесткую внедорожную эксплуатацию. Автомобиль построен на трубчатой раме и оснащен полноценным гоночным каркасом безопасности.

Главная особенность концепта - силовая установка. Genesis заявляет о V8 мощностью 1100 л.с. и крутящем моменте 1152 Нм. По неофициальным данным, двигатель может использовать гибридную схему и турбонаддув, однако технические детали не раскрываются.

Внедорожник оснащен 18-дюймовыми колесами с бедлоками и 40-дюймовыми внедорожными шинами, а также тормозами Brembo. Параметры клиренса не уточняются, но концепт изначально проектировался для движения по песчаным дюнам и пересеченной местности.

Кузов выполнен из композитных материалов - стеклопластика, углеволокна и кевлара - с акцентом на прочность и снижение массы. В дизайне сохранен фирменный стиль Genesis с двухлинейной световой графикой по периметру кузова.

Интерьер выполнен в гоночном стиле: спортивный руль с интегрированным дисплеем, облегченные ковшеобразные сиденья, многочисленные поручни, блок из 24 кнопок управления системами автомобиля на центральном тоннеле.

На торпедо размещен трековый тачскрин, который может двигаться в продольном направлении, становясь одинаково удобным как для водителя, так и для штурмана.

Genesis подчеркивает, что X Skorpio разработан с учетом автомобильной культуры и образа жизни стран Ближнего Востока. О планах серийного производства компания не сообщает, называя проект экспериментальным и имиджевым.