Дилеры сняли вопрос о перспективах параллельного импорта авто в 2026 году

С 1 декабря 2025 года в России вступил в силу новый порядок расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил. Вместе с тем с 1 января 2026 года Китай ужесточил контроль над экспортом новых машин.

Аналитики агентства "Автостат" обсудили эти изменения с экспертами отрасли. Директор по продажам новых автомобилей Major Дмитрий Паршенцев отметил, что рост утилизационного сбора и усиление китайского контроля окажут давление на массовый сегмент параллельного импорта. В 2025 году этот рынок во многом держался на льготном утильсборе.

"Мы ожидаем, что доля параллельного импорта на рынке снизится с 10% в 2025 году до 6% в 2026 году", - отметил Паршенцев.

Это изменение приведет к перестройке модельной структуры: популярные автомобили мощностью свыше 160 л.с., такие как Geely Monjaro, постепенно покидают рынок. Уменьшается и ниша китайского электрического и гибридного премиума, включая Lixiang, Zeekr и Lynk & Co.

Участники рынка переориентируются на автомобили мощностью до 160 л.с., которые оформляются по льготному утильсбору. Однако этот сегмент меньше и сложнее в развитии, поэтому он не сможет полностью компенсировать выпадающие продажи.

Коммерческий директор "Матологистикс Плюс" Марина Занаревская согласилась с коллегой и отметила, что больше всего пострадает альтернативный импорт автомобилей в среднеценовом сегменте. Машины низкого и высокого сегментов также ощутят влияние, но в меньшей степени. К весне 2026 года рынок адаптируется к изменениям, что приведет к изменениям в структуре поставок по брендам и моделям.

Некоторые марки, такие как 212, уже адаптировались к новым условиям. Например, внедорожник 212 T01 был модифицирован до 156 л.с. Кроме того, продажи Zeekr и Li Auto снизились, но вырос интерес к автомобилям с атмосферными моторами, таким как Mazda CX-5.

Специалист также отмечает, что в массовом и среднеценовом сегментах спрос и предложение смещаются в сторону автомобилей мощностью до 160 л.с.

Рост утилизационного сбора не сильно повлияет на продажи премиальных автомобилей, так как покупатели таких машин менее чувствительны к ценам. Однако почти все автомобили мощностью более 160 л.с., импортируемые через параллельный канал, включая китайские модели и автомобили глобальных брендов, могут покинуть российский рынок.

Директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов считает, что доля параллельного импорта в 2026 году снизится сильнее, чем в прошлом году.

"Для нас, занимающихся коммерческим утильсбором, изменения не стали значительными. В премиальном и среднем сегментах люди будут покупать то, что хотели изначально, несмотря на возможное повышение цен", - отметил Иванов.

В целом эксперт прогнозирует общее снижение объема параллельного импорта не более чем на 2-3% и полагает, что премиальный сегмент останется востребованным несмотря ни на что.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи подержанных китайских автомобилей в России выросли на 44% за год.