Стало известно, вместо каких машин россияне покупают китайцев. Эксперты сервиса Авито Авто проанализировали запросы россиян к продавцам новых автомобилей из Китая в 2025 году. Причём, как говорится в исследовании, поступившем в редакцию Quto.ru, аналитики использовали данные по интересу со стороны пользователей сервиса, которые продавали на площадке автомобили с пробегом.

© Quto.ru

Оказалось, что владельцы бюджетных легковушек рассматривали в качестве новой машины популярные кроссоверы. Те же, кто продавал подержанный премиальный автомобиль, чаще готовы пересесть на статусные модели из КНР.

Например, Haval Jolion пользовался наибольшим спросом у россиян, которые продавали ту же модель (10,5%), а также Renault Sandero Stepway (6,9%), Renault Kaptur (6,8%), Chevrolet Lacetti и Cruze (по 6,7%).

На Haval M6, как правило, останавливали выбор владельцы Lada Xray (5,5%), Renault Duster (4,9%), Chevrolet Lacetti (4,8%), Nissan Almera (4,1%) и Chevrolet Aveo (4%).

Geely Emgrand выбирали продавцы подержанных Volkswagen Jetta (1,3%), Nissan Almera, Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer (по 1,2%) и Daewoo Nexia (1,1%). Большой кроссовер Monjaro интересен владельцам Kia Optima (5,5%), Mazda 6 (5%), Mazda CX-5 и Kia K5 (по 4,6%), Mitsubishi Outlander (4,3%).

Паркетник Omoda C5 наиболее привлекателен для владельцев Mazda 3 (3,7%), Chevrolet Cruze (3,5%), Opel Astra (3,4%), Renault Kaptur (32,%) и Hyundai ix35 (3%).

Большая часть желающих купить новый Chery Tiggo 7 Pro Max — это владельцы этой же модели. На их долю пришлось 9,9% потенциальных покупателей. Кроме того, машиной интересовались собственники Chevrolet Cruze (3,1%), Lada Vesta Cross (3%), Kia Ceed (2,9%) и Ford Mondeo (2,8%)/

Что касается премиальных китайских автомобилей, то наиболее востребованным оказался Li Auto L9. На модели остановили свой выбор пользователи сервиса, которые продавали BMW X5, Toyota Land Cruiser и Lexus RX (по 1%), а также BMW 5 Series и Volkswagen Touareg (по 0,6%).

Changan Uni-V присматривают владельцы Mercedes-Benz C-Class (2,1%), BMW 3 Series, Kia Optima, Mitsubishi Lancer (по 1,4%), BMW 5 Series (1,3%).