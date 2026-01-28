Продажи российской сельхозтехники рухнули

По итогам 2025 года продажи отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке рухнули на 21 процент, до 155,1 миллиарда рублей, а экспорт упал на 13 процентов, до 15,6 миллиарда. Об этом со ссылкой на данные «Росспецмаша» (объединяет производителей, отвечающих за 80 процентов выпуска) пишут «Ведомости».

© Lenta.ru

Ситуация ухудшилась почти по всей выпускаемой номенклатуре. Так, на внутреннем рынке зерноуборочные комбайны и тракторы потеряли по 31 процент, плуги — два процента, сеялки — пять процентов. Рост на 44 процента наблюдается только у машин для внесения удобрений, однако их количество относительно невелико — 384 единицы за год.

В 2024 году падение отгрузок техники на внутренний рынок составило 18 процентов, то есть в минувшем году ситуация даже ухудшилась. В правительстве, объясняя негативную динамику, ссылались на высокий уровень ключевой ставки, не дающий аграриями доступа к дешевым кредитам, что, в свою очередь, лишает их возможности обновить парк.

Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин рассказал, что крупнейший российский производитель сельхозтехники в 2025 году получил убыток в размере 1,5 миллиарда рублей. Он объяснил, что аграриям совершенно невыгодно вкладываться в новую технику, не помогают даже существенные скидки, на которые идут производители.

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов также добавил, что по потенциальным покупателям ударили падение цен на зерно и другую сельхозпродукцию при росте ее себестоимости. По его словам, без господдержки сельхозпредприятий падение продаж техники могло достигнуть 30-35 процентов.

При этом эксперт указал, что более 60 процентов тракторов и комбайнов в России эксплуатируются за пределами нормативного срока службы. Таким образом, потенциал для роста продаж у производителей есть, отсутствует только платежеспособный спрос.

Ранее сообщалось, что Казахстан введет утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику, поставляемую из России и Белоруссии в ответ на аналогичные действия Москвы и Минска.