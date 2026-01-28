Идут активные испытания нового Hyundai Santa Fe

Hyundai проводит испытания прототипов обновленного кроссовера Santa Fe на севере Европы, вероятно, в Швеции. Как сообщает Carscoops, компания проверяет устойчивость автомобилей к низким температурам.

На шпионских фото, сделанных в ходе тестов, кроссоверы запечатлены в защитном камуфляже. Однако, по версии издания, Santa Fe ждут значительные обновления как во внешности, так и в интерьере, а также в моторной гамме.

Судя по кадрам, кроссовер получит новую светотехнику с раздельными блоками - вертикальными ходовыми огнями и фарами, установленными ниже в бампере. Изменится форма решетки радиатора, а бампер, возможно, лишится нынешней Н-образной вставки. Дизайнеры также переосмыслили задние светотехнику и бампер.

Основным изменением в интерьере станет новая медиасистема Pleos Connect на базе операционной системы Android. Концерн анонсировал ее еще весной прошлого года.

Что касается двигателя, то Santa Fe сохранит текущие силовые агрегаты, а также получит новую модификацию с последовательным гибридом. В ее основе, предположительно, будет 2,5-литровый ДВС, а запас хода превысит 900 километров.

Однако испытания не обошлись без происшествий. Как ранее рассказывала "РГ", один из прототипов Santa Fe сгорел в результате пожара в корейском Ульсане. Предположительно, на этой машине испытывалась новая гибридная установка, и возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в силовой электронике.

Официальный дебют Santa Fe ожидается ближе к началу следующего года.