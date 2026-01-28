В РФ задумались об упрощении легализации тюнинга машин

Депутаты хотят упростить тюнинг машин для россиян. В Госдуме обратили внимание на сложность процедуры регистрации изменений в конструкцию транспортных средств. С предложением упростить порядок выступили депутаты, а соответствующее письмо уже направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

© Quto.ru

По мнению авторов инициативы, сегодня сам процесс достаточно долгий и дорогостоящий, а бюрократические трудности вынуждают автомобилистов или отказываться от внесения доработок, или попросту не регистрировать тюнинг.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о подготовке изменений в нормативные акты, направленных на упрощение порядка оформления любых изменений конструкции транспортных средств. Например, пересмотреть и оптимизировать сами этапы регистрации изменений, исключив необходимость согласования косметических изменений, не влияющих на безопасность, переведя указанную процедуру на уведомительный порядок», — говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что нововведение позволит не только упростить весь процесс для граждан и, соответственно, снизить серый рынок, но также уменьшит нагрузку на сотрудников Госавтоинспекции и положительно скажется на качестве работ и дорожной безопасности.

Ранее Arctic Trucks представил хардкорный Tank 400 AT35. Российское тюнинг-ателье доработало брутальный китайский внедорожник. Автомобиль обзавёлся новым обвесом с развитыми колёсными арками и более крупными колёсами. В компании отмечают, что все изменения узаконены и внесены в документы на машину, так что у покупателя не будет проблем с законом.