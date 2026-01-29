На МАЗе расширяют модельный ряд пассажирской техники

Ускорить процесс оптимизации и унификации модельного ряда пассажирской техники предстоит коллективу прославленного Минского автомобильного завода. Буквально на исходе января глава белорусского правительства Александр Турчин, как сообщает БЕЛТА, детально погрузился в производственный процесс организации сборки пассажирской техники в новом корпусе предприятия, сооруженном в марте минувшего года.

© Российская Газета

Обозреватели напоминают, что уже через месяц с его конвейера сошел первый автобус, а в апреле стартовал промышленный выпуск пассажирской техники. Работы по вводу в эксплуатацию новых цехов шли с опережением графика и завершились на десять месяцев раньше запланированного срока, уточняет агентство.

А ведь новый корпус площадью более сорока тысяч квадратных метров включает цех сварки, окраски и сборки автобусов. Кстати, уже через год здесь будет осуществляться параллельный выпуск автобусов 2-го и 3-го поколений, а затем предприятие полностью перейдет на производство автобусов третьего поколения.

Генеральный директор предприятия Валерий Иванкович, оценивая достигнутые результаты после завершения реконструкции МАЗа, признает, что "успешно выполнено несколько ключевых задач". Во-первых, коллективу удалось завершить работы в сжатые сроки, как и требовалось. Во-вторых, на заводе перешли на новую инновационную платформу для производства пассажирской техники: газовой, дизельной, электрической для троллейбусов и автобусов. Руководитель предприятия дал понять, что это было бы невозможно в старых промышленных условиях. "А теперь мы идем в ногу со временем", - с удовлетворением констатирует Иванкович, отметив, что сегодня о себе авторитетно заявляет именно электрический транспорт.

В белорусской столице по магистралям ездят троллейбусы МАЗ, а в Жодино, на родине БЕЛАЗов, - электробусы. Да и в Санкт-Петербурге белорусы только что завершили контракт на поставку свой электробусов.

Кстати, в этом году на новой платформе автогигант планирует запустить производство сочлененного автобуса, включая электрическую версию. "Продолжим расширять линейку газового транспорта - мы успешно конкурируем с российскими компаниями на их рынке в этой актуальной теме. С оптимизмом смотрим вперед: новые производственные мощности и технологические циклы позволяют решать такие задачи", - обратил внимание гендиректор.

Премьер Беларуси рассмотрел на предприятии текущую ситуацию по выполнению контрактов и поставкам пассажирской техники, оценил сложности, складывающиеся в части выполнения задач по поставкам комплектующих. Была поставлена задача по сотрудничеству смежников в части освоения и поставок малогабаритного полноприводного шасси. Глава исполнительной власти акцентировал внимание и на необходимости повышения производительности труда, снижении трудоемкости и повышении загрузки работы технологического оборудования.