В петербургском дворе нашли парковку забытых советских авто

В Петербурге обнаружена стоянка забытых советских ретроавтомобилей. Telegram-канал «RetroBus: непосредственный впрыск» опубликовал несколько снимков, на которых видны припаркованные во дворе на Лиговском проспекте машины времён СССР: «Победу», «Волгу» и несколько «Москвичей». Вся техника покрыта толстым слоем снега и выглядит забытой владельцем.

© Motor.ru

Фанаты советского автопрома отмечают, что все стоящие экземпляры являются ранними вариантами моделей, а потому «дворовая коллекция» может считаться вполне ценной.

Правда, в комментариях публика сомневается, что такой минимузей может нравиться соседям автора собрания, которое занимает несколько парковочных мест.