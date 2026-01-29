Эксперт оценил российскую «убийцу» Tesla
В России начнут выпускать «убийцу» Tesla. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», новая пермская компания ООО «Руссо-Балтъ» разработала семейство легких электрических фургонов «Руссо-Балт», внешне похожих на пикап Илона Маска Tesla Cybertruck.
При этом, по данным Mash, новый фургон — копия китайского Weiqiao V90.
«Руссо-Балт» (так же назывался автомобиль, выпускавшийся в Российской империи с 1909 года) будет оснащен двигателем мощностью 200 л. с., а тяговая батарея ёмкостью 115 кВт·ч обеспечит запас хода до 400 км. При этом стоимость машины составит 6,5 млн рублей, то есть она будет дороже пикапа Tesla.
Проект «Руссо-Балтъ» – скорее пример энтузиазма, чем реальной конкурентоспособности на современном рынке электротранспорта. Если внимательно посмотреть на цифры, появляются серьёзные вопросы к экономике такого предприятия, подчеркивает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.
«Главная проблема — цена. Аналогичный китайский Weiqiao V90 стоит в Китае около 1,6 млн рублей, то есть в четыре раза дешевле, — отмечает эксперт. — Даже с учётом всех таможенных и логистических расходов разница остаётся колоссальной. Более того, рынок коммерческих электрофургонов в России уже формируется вокруг других ценовых ориентиров: тот же Sova 25 с запасом хода 300 км предлагают за 3,5 млн рублей. При этом речь идёт о мелкосерийном производстве под заказ — первые поставки обещаны только к январю 2027 года, что в условиях быстро меняющегося рынка электротранспорта выглядит слишком долгим сроком».
Безусловно, у этого проекта есть и плюсы, продолжает Алексей Иванов. Кузов из нержавеющей стали действительно решает проблему коррозии, важную для российского климата. Рабочий диапазон температур от −45 до +45 градусов — то, чего часто не хватает импортным моделям.
«Но насколько эти преимущества оправдывают трехкратную разницу в цене — большой вопрос. Тем более что российский рынок новых электромобилей сейчас переживает непростой период: по итогам 2025 года продажи упали на 30% до примерно 12,5 тысяч машин. Очевидно, что коммерческие клиенты будут считать каждый рубль», — поясняет предприниматель.
Tesla Cybertruck, который в медиа сравнивают с «Руссо-Балт», стоит в США от 69 тысяч долларов (около 5,3 млн рублей по текущему курсу). Но это совершенно другой класс, другие технологии и, главное, совершенно другой масштаб производства, подчеркивает эксперт.
«Сравнивать стартап из Перми с заводами Tesla — всё равно что мерить штучное ателье и фабрику премиального масс-маркета одной линейкой. Да, возрождение исторического бренда звучит красиво, но автомобильный бизнес требует не только громкого имени, но и чёткой экономической модели, надёжной производственной базы и понимания реальных потребностей клиентов», — резюмирует Алексей Иванов.