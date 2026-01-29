Эксперт оценил российскую «убийцу» Tesla

В России начнут выпускать «убийцу» Tesla. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», новая пермская компания ООО «Руссо-Балтъ» разработала семейство легких электрических фургонов «Руссо-Балт», внешне похожих на пикап Илона Маска Tesla Cybertruck.

При этом, по данным Mash, новый фургон — копия китайского Weiqiao V90.

«Руссо-Балт» (так же назывался автомобиль, выпускавшийся в Российской империи с 1909 года) будет оснащен двигателем мощностью 200 л. с., а тяговая батарея ёмкостью 115 кВт·ч обеспечит запас хода до 400 км. При этом стоимость машины составит 6,5 млн рублей, то есть она будет дороже пикапа Tesla.

Проект «Руссо-Балтъ» – скорее пример энтузиазма, чем реальной конкурентоспособности на современном рынке электротранспорта. Если внимательно посмотреть на цифры, появляются серьёзные вопросы к экономике такого предприятия, подчеркивает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

«Главная проблема — цена. Аналогичный китайский Weiqiao V90 стоит в Китае около 1,6 млн рублей, то есть в четыре раза дешевле, — отмечает эксперт. — Даже с учётом всех таможенных и логистических расходов разница остаётся колоссальной. Более того, рынок коммерческих электрофургонов в России уже формируется вокруг других ценовых ориентиров: тот же Sova 25 с запасом хода 300 км предлагают за 3,5 млн рублей. При этом речь идёт о мелкосерийном производстве под заказ — первые поставки обещаны только к январю 2027 года, что в условиях быстро меняющегося рынка электротранспорта выглядит слишком долгим сроком».

Безусловно, у этого проекта есть и плюсы, продолжает Алексей Иванов. Кузов из нержавеющей стали действительно решает проблему коррозии, важную для российского климата. Рабочий диапазон температур от −45 до +45 градусов — то, чего часто не хватает импортным моделям.

«Но насколько эти преимущества оправдывают трехкратную разницу в цене — большой вопрос. Тем более что российский рынок новых электромобилей сейчас переживает непростой период: по итогам 2025 года продажи упали на 30% до примерно 12,5 тысяч машин. Очевидно, что коммерческие клиенты будут считать каждый рубль», — поясняет предприниматель.

Tesla Cybertruck, который в медиа сравнивают с «Руссо-Балт», стоит в США от 69 тысяч долларов (около 5,3 млн рублей по текущему курсу). Но это совершенно другой класс, другие технологии и, главное, совершенно другой масштаб производства, подчеркивает эксперт.