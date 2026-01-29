В продаже появился лимузин ВАЗ-2106 с бильярдом в салоне

На продажу выставлен уникальный лимузин ВАЗ-2106. На одном из популярных классифайдов Молдавии появилось объявление о продаже оригинального советского автомобиля, который подвергся глубокой, но кустарной модернизации. Об этом сообщает портал «Южный автомобиль».

© Quto.ru

Согласно описанию, оригинальный ВАЗ-2106 был распилен пополам, после чего между двумя половинами была вварена дополнительная секция. В результате получился просторный лимузин.

По бокам салона установлены диваны, снятые с других «Жигулей», а по центру нашлось место для стола с бильярдным столом в мини-формате. На самодельных полках установлены небольшие ночники, правда, разные: с одной стороны использован настольный, с другой — настенное бра. За водителем нашлось место для небольшого ящика, напоминающего стол с полками.

© Южный автомобиль

© Южный автомобиль

Машина оценивается в 19 000 молдавских рублей, то есть примерно 85 000 российских.

Тем временем в России депутаты хотят упростить тюнинг машин для россиян. В Госдуме обратили внимание на сложность процедуры регистрации изменений в конструкцию транспортных средств. С предложением упростить порядок выступили депутаты, а соответствующее письмо уже направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.