В Беларуси подвели итоги продаж новых легковых автомобилей в 2025 году. Всего реализовали 158,7 тысячи машин, что на 14% больше показателей 2024 года.

Первое место заняла марка Belgee с результатом 22,83 тысячи авто, на нее пришлось порядка 30% рынка новых авто, сообщает агентство БелТА.

Примечательно, что в топ-3 модельного рейтинга заняли Belgee: Belgee X50 (11,38 тыс.), Belgee S50 (6,27 тыс.), Belgee X70 (4,84 тыс.).

На втором месте расположился бренд Lada, продажи которого в два раза меньше, чем у лидера рынка: 10,44 тысячи авто.

Третье место - Geely с результатом 9,03 тысячи машин. В пятерку лидеров также вошли BYD (6,61 тыс.) и Dongfeng (5,04 тыс.).

Остальная структура топ-10 рынка Беларуси представлена Voyah (2,53 тыс.), Deepal (2,26 тыс.), Li Аuto (2,23 тыс.), Nissan (1,38 тыс.), BMW (1,23 тыс.), Chevrolet (1,04 тыс.).