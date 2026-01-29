В Госдуме заявили, что в такси не станет меньше машин из-за закона о локализации

На заседании 27 января комитет ГД по транспорту вновь отклонил законопроект, касающийся льгот для частных таксистов в части выполнения требований закона о локализации. Однако это решение было принято, так как аналогичные поправки уже были внесены в другой рассматриваемый законопроект в конце 2025 года. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

© Дума ТВ

Речь идет о самозанятых водителях, которые используют авто, не соответствующие требованиям локализации. Для них ввели региональную квоту — 25 процентов от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года. Остальные перевозчики, включая автопарки, начиная с 1 марта 2026 года смогут получить разрешение на работу в такси только на автомобили из утвержденного Минпромторгом перечня. Машины, внесенные в реестры до этой даты, смогут работать до конца своего жизненного цикла, то есть резкого выбытия машин не будет,

добавил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Также самозанятым и индивидуальным предпринимателям предоставили еще одно послабление: теперь им не обязательно получать разрешение по месту своей регистрации. Они могут легально работать в любом регионе, независимо от прописки в паспорте.

Ранее Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что депутаты вышли на решение, которое должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение 7 лет.