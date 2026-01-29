Концерн BAIC сертифицировал для России автомобили Arcfox

Владельцам и поклонникам электромобилей можно приготовиться к интересным новинкам: недавно белорусский орган выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели Arcfox, позволяющее их официально продавать и в России, а также в других странах Евразийского экономического союза. Представителем марки Foton выступила компания «Стеллар Мотор Рус», которая планирует на российский рынок ввести лифтбек Arcfox αS и кроссовер Arcfox αT.

Флагманская модель ArcFox αS по габаритам похожа на Hyundai Sonata: длина автомобиля составляет почти 5 метров – 4930 мм. Электродвигатель на передней оси выдает 218 лошадиных сил и 360 Н·м крутящего момента, приводя в движение передние колеса в версии с одним мотором.

Основная батарея машины – литий-ионный аккумулятор емкостью 93,6 кВт·ч, который обеспечивает на одном заряде пробег до 708 километров. Правда, этот параметр получен по циклу CLTC, который в реальной эксплуатации зачастую оказывается более оптимистичным, чем европейские или американские стандарты.

Кроссовер ArcFox αT несколько компактнее – его длина составляет 4788 мм. В зависимости от конфигурации силовой установки мощность варьируется от 218 до 435 лошадиных сил. Запас хода у этой модели находится в диапазоне от 480 до 688 км – показатель, который будет зависеть от выбранной версии и условий эксплуатации.

