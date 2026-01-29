В РФ можно купить полноприводный Toyota Urban Cruiser от 4,1 млн рублей

"Российская газета" в ходе ежедневного мониторинга автомобильных агрегаторов обнаружила, что у одного из дилеров в Тюмени появились в продаже новые полноприводные электрокроссоверы Toyota Urban Cruiser 2026 года выпуска. Машины, судя по буквам VIN-кода, начинающимся с MBJ, были произведены на индийской площадке бренда и изначально предназначались для местного рынка.

Продавец утверждает, что в стоимость кроссовера уже включено 22% НДС, а также учтены все таможенные сборы и уплачен коммерческий утилизационный сбор.

Для своего класса Toyota Urban Cruiser отличается достаточно богатым оснащением: в автомобиле предусмотрены кожаный салон, большой мультимедийный экран, круиз-контроль, климат-контроль, система камер 360, LED-оптика и другие опции. Цена на этот кроссовер составляет 4 100 000 рублей.

Для тех, кто ищет более выгодные варианты, несколько компаний из Москвы, Новосибирска и Краснодара предлагают привезти эту модель под заказ, но с классическим двигателем внутреннего сгорания и передним приводом. Стоимость таких автомобилей начинается от 2,9 млн рублей и может достигать 3,4 млн рублей.

