КамАЗ протестировал тягач-флагман с самосвальным полуприцепом. КамАЗ-54901 — это флагманская модель российской марки грузовиков. Прежде двухосные седельные тягачи составляли автопоезда со шторными, бескаркасными и другими полуприцепами, но никогда — с самосвальными. Сейчас компания завершила тестовую эксплуатацию такой сцепки.

Испытания в рабочем режиме проходили в течение месяца на маршруте Саратов – Волгоград, автопоезд доставлял щебень для строительства дорог.

И эти испытания принесли любопытную информацию: за месяц стандартной для такой техники работы автомобиль преодолел 10 тыс. км.

Так что можно сделать вывод, какие пробеги преодолевает техника, занятая на строительстве, и перевозящая песок или щебень.

К слову, КамАЗ-54901 во время тестов работал без перегруза: в платформу вместимостью 33 кубических метра загружали 20-25 тонн щебня.

