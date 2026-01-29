«Ренессанс страхование» оценила последствия рекордного снегопада

В 2026 году внезапные объемные осадки в Москве, которые пришлись на вторую половину новогодних праздников, привели к тому, что аварийность увеличилась почти в полтора раза — совокупный рост количества ДТП в период с 9 по 10 января, по сравнению с 7 и 8 января, составил по компании 44%.

Сравнение статистики снежного декабря 2024 года и более теплого, практически бесснежного декабря 2025 года также показывает, что погодный фактор влияет не только на количество ДТП, но и на структуру страховых случаев. На протяжении всех сезонов наиболее распространенными остаются столкновения с другими транспортными средствами — их доля колеблется в диапазоне 40–46%. При этом зимой и весной возрастает число наездов на препятствия и припаркованные автомобили, а также случаев, связанных с заносами и потерей управляемости — свидетельствуют данные компании.

«Сами погодные условия не всегда автоматически приводят к росту страховых выплат. Например, первые заморозки или снег не обязательно превращаются в «день жестянщика». Ключевую роль играет внезапность и массовость: если ухудшение погоды начинается резко, в будний день, при высокой загрузке дорог, в межсезонье, когда большое количество автомобилей передвигаются на летней резине, рост аварийности практически неизбежен. В ситуациях, когда плохие условия сохраняются длительное время, водители постепенно адаптируются, однако общий уровень выплат все равно остается повышенным,» — добавил Сергей Демидов.

Сергей Демидов также напомнил, что во время движения в сложных погодных условиях решающими факторами становятся скорость, дистанция и плавность маневров, а заносы чаще всего возникают из-за резких торможений, ускорений, поворотов и неправильного выбора скорости.