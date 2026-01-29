В ФРГ сняли с хранения и продают "капсулу" ВАЗ-2103

В ФРГ на одном из популярных классифайдов выставили на продажу редкий экземпляр - ВАЗ 2103, выпущенный в 1979 году и проехавший всего 2000 километров.

© Российская Газета

Особую ценность этому автомобилю придает не только небольшой пробег, но и его идеальное состояние. "Жигули" почти не использовались и сохранились в первозданном виде, без каких-либо реставрационных работ. Подобное состояние "Тройки" - большая редкость, особенно в Европе, где даже музейные экспонаты нередко оказываются в худшем состоянии.

Владелец уверяет, что "капсула времени" полностью исправна и готова к использованию. Кузов обработан антикоррозийным средством, все технические жидкости и расходные материалы заменены, а скрытые полости надежно защищены от ржавчины. Под капотом находится классический 1,5-литровый бензиновый двигатель с карбюратором мощностью 75 лошадиных сил. Интерьер выполнен в теплых коричневых тонах, с комбинированными сиденьями, оригинальной приборной панелью и заводской отделкой - практически без следов использования.

В комплекте с автомобилем идут полный набор документов, сервисная книжка и комплект ключей. Продавец просит за свою машину весьма внушительную сумму - 14 990 евро, что эквивалентно 1,37 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ на продажу выставили редкий ВАЗ-2101 с минимальным пробегом.