Начались продажи кроссовера Haval V7: авто сняли на фото
Бренд Haval представил новый кроссовер V7 на международном рынке. Автомобиль, известный в Китае как Raptor, продается на местном рынке уже три года в нескольких вариантах исполнения. Однако экспортная версия пока доступна только с бензиновым двигателем, а гибридная модификация должна появиться позже.
Первой страной, где появился Haval V7, стала Саудовская Аравия. Внешне машина почти не отличается от китайского Raptor.
Габариты Haval V7 пока неизвестны, но, вероятно, они такие же, как у китайского Raptor. Длина автомобиля без учета наружной запаски составляет 4680 мм, с ней - 4800 мм. Ширина - 1822 мм, высота - 1822 или 1843 мм, колесная база - 2738 мм.
Как отмечают "Китайские автомобили", интерьер Haval V7 повторяет китайский Raptor, но есть одно отличие: экспортная версия получила экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма вместо 14,6 дюйма на родине.
Кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра, девятиступенчатым "роботом" и полным приводом. Однако мощность двигателя немного ниже - 228 л.с. и 380 Нм против 238 л.с. и 385 Нм в Китае.
Haval V7 доступен в Саудовской Аравии в единственной комплектации Premium. В нее входят светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, панорамный люк в крыше, цифровая приборная панель, мультимедиа-система с экраном 15,6 дюйма, беспроводная зарядка для телефона, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Стоимость Haval V7 в Саудовской Аравии составляет 121 095 риалов, что примерно равно 2 463 000 рублей по текущему курсу.
