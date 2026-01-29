Ineos Grenadier 2026: улучшенная управляемость и версия Black Edition

Британская компания Ineos Automotive слегка модернизировала к 2026 модельному году свой рамный внедорожник Grenadier и родственный пикап Grenadier Quartermaster: рулевой механизм получил переменное передаточное отношение, уменьшен диаметр разворота, упрощено управление электронными ассистентами водителя, появилась новая лимитированная топ-версия Black Edition.

Напомним, что компания Ineos Automotive была основана в 2016 году как дочка крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф, большой фанат классического, рамного Land Rover Defender. Дебютной моделью Ineos стал среднеразмерный рамный внедорожник Grenadier, спроектированный при помощи австрийской компании Magna Steyr и внешне напоминающий классический Defender. На рынок Ineos Grenadier вышел в 2022 году, производится он на собственном заводе Ineos Automotive во французском Амбахе (это бывший завод Mercedes-Benz). В 2023 на рынок вышел созданный на базе внедорожника пикап Ineos Grenadier Quartermaster. В 2025 году внедорожник и пикап Grenadier стали доступны в экстремальных версиях X LeTech с колёсными редукторами, в том же году в гамме появилась экзотическая туристическая версия Game Viewer.

До лета 2024 года Ineos Automotive хотела стать крупным автопроизводителем и вслед за Grenadier вывести на рынок более доступные внедорожники, в том числе электрические, но затем передумала и взяла курс на роскошь, а разработка более доступных моделей была заморожена. Поскольку Ineos Automotive закрытая компания, мы не знаем, каково сейчас её финансовое положение и является её решение стать нишевым производителем роскошных внедорожников эффективным. Ясно только, что завод в Амбахе, изначально рассчитанный на массовое производство, сейчас хронически недозагружен. Неофициальные источники утверждают, что в прошлом году компания выпустила всего порядка 7000 машин, тогда как только по семейству Grenadier изначальный план предполагал выпуск 30 000 — 40 000 машин в год.

Суровая правда состоит в том, что для кондового внедорожника, каким изначально задумывался Ineos Grenadier, он получился слишком дорогим, а для сегмента элитных внедорожников — слишком кондовым. Ineos Grenadier выглядит грубовато даже на фоне Мерседеса G-класса, который за десятки лет эволюции всё же стал значительно более комфортным и гламурным. Grenadier с его неразрезными мостами и откровенно деревенской внешностью любителей роскоши не привлекает — оттого, наверное, и продажи идут неважно.

Тем не менее инженерный отдел Ineos Automotive не сидит без дела и пытается исправить некоторые выявленные технические недочёты Grenadier, чтобы сделать его более удобным и привлекательным для покупателей. Так, к 2026 модельному году Grenadier получил модернизированное рулевое управление. Тип механизма прежний — старомодный винт-шариковая гайка, он отлично подходит для езды по тяжёлому бездорожью, но не очень хорош на асфальте из-за низкой чувствительности и недостаточной обратной связи. Инженеры всё же смогли улучшить этот механизм, внедрив в него переменное передаточное отношение, благодаря чему у руля теперь более чёткий ноль, автомобиль лучше держит прямую на высоких скоростях, выполнять обгоны стало удобнее. Вдобавок на 5% уменьшился диаметр разворота, что сделало Grenadier более маневренным.

Другие улучшения — это усовершенствованный алгоритм работы системы климат-контроля, делающий «погоду» на борту более стабильной и предсказуемой, и возможность отключить раздражающие звуковые оповещения комплекса ADAS (это набор электронных ассистентов водителя) в одно касание на сенсорном экране — мелочь, а приятно.

К набору стандартных комплектаций Grenadier добавлена временная топовая Black Edition с богатым оснащением, полностью чёрным декором, чёрными 18-дюймовыми колёсами, усиленной тонировкой стёкол задних дверей и багажника, тёмной отделкой потолка в салоне и тёмным ковролином на полу. Версия Black Edition будет выпускаться ограниченное время, она доступна как для внедорожника, так и для пикапа, но не доступна для коммерческих версий внедорожника с глухими багажными стенками. В Великобритании Ineos Grenadier Black Edition стоит от 71 995 фунтов стерлингов, тогда как базовый Grenadier Commercial 2026 модельного года стоит от 51 930 долларов, полноценный 5-местный Grenadier Station Wagon — от 62 495 фунтов стерлингов.

Двигатели у Ineos Grenadier прежние, производства BMW: 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель выдаёт — 249 л.с. и 550 Нм, бензиновый двигатель аналогичного объёма — 286 л.с. и 450 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Выбор двигателя не влияет на цену автомобиля.