В РФ сняли с хранения ЗиЛ-157 и выставили на продажу

Сегодня в материале "РГ", посвященном очередной находке на просторах сети "капсулы времени", не совсем обычный автомобиль - новый ЗиЛ-157 с кунгом 1985 года из Курской области.

ЗиЛ-157 - трехосный полноприводный грузовик, созданный в конце 50-х годов как основная армейская машина повышенной проходимости для замены ЗИС-151. Выпуск продолжался вплоть до 1994 года.

Модель оказалась крайне удачной: простая, надежная и проходимая, она массово эксплуатировалась в советской армии, народном хозяйстве, геологоразведке и на Севере, а также широко поставлялась на экспорт, где прослужила десятилетиями в самых тяжелых условиях.

В народе у 157-го было много прозвищ: "Мармон", "Крокодил" (в том числе в Литве - "шяшякойис крокодилас"), "Утюг", "Колун" - всего около 15 "кличек".

Найденный ЗиЛ-157 всю свою жизнь с момента схода с заводского конвейера отстоял в гражданской обороне, а теперь списан.

Продавец уверяет, что машина полностью в оригинале - до винтика. Перед продажей грузовик прошел ТО, документы в порядке.

Пробег автомобиля - менее 10 тысяч километров.

Стоимость "капсулы времени" - 650 000 рублей.