В России отозвали почти полмиллиона машин

В России в 2025 году было проведено 29 отзывных кампаний, под них попали 486,6 тыс. транспортных средств. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

По сравнению с 2024 годом число машин с заводскими недостатками выросло в 3,5 раза (139 тыс. авто).

Большинство отзывных кампаний (более 452 тыс. авто) касается легковых автомобилей. Под сервисные кампании также попали 33 820 грузовиков и легких коммерческих моделей, а также девять полуприцепов. Среди брендов, которые проводили такие кампании: «Урал», Lada Vesta, Xray, Largus и Niva, Shacman, FAW, Kia, Tank.

По словам главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова, если не считать отзывы, связанные с дооснащением автомобилей системой экстренного вызова оперативных служб, то можно заметить, что значительная часть отзывных кампаний связана с электроникой.

Многие автопроизводители для снижения издержек ищут новых поставщиков определенных деталей, но не все из них могут обеспечить стабильное качество поставляемых комплектующих. По этой причине автопроизводителям приходится отзывать свои машины для дополнительных проверок и при необходимости замены проблемных деталей, отметил Кадаков.

Ранее в РФ пожаловались на возгорающиеся на ходу BMW Х7 из-за заводского брака.