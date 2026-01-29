Россияне потратили рекордные 7,25 трлн рублей на авто с пробегом

Россияне в 2025 году потратили на покупку автомобилей с пробегом рекордные 7,25 трлн рублей, а в декабре расходы выросли на 20% в годовом выражении. Об этом говорится в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

© Газета.Ru

Согласно данным исследования, в декабре жители России приобрели 574,2 тыс. подержанных машин, направив на их покупку 751,6 млрд рублей. Этот показатель оказался на 0,3% ниже ноябрьского уровня, но превысил результат декабря 2024 года на 22,4%. По итогам всего 2025 года объем средств, потраченных на вторичном рынке, вырос на 4,3% по сравнению с 2024 годом и установил новый рекорд.

Авторы исследования отметили рост затрат на автомобили в возрасте до пяти лет. В декабре на такие машины было потрачено 283 млрд рублей, что на 1,8% больше, чем месяцем ранее. Их доля в структуре финансовой емкости рынка увеличилась с 36,9% до 37,6%.

Расходы на автомобили возрастом от пяти до девяти лет, напротив, сократились на 2,5% и составили 217,9 млрд рублей, а их доля уменьшилась с 29,6% до 29%. Доля машин старше 10 лет снизилась незначительно — с 33,5% до 33,4%, при этом траты на них составили 250,7 млрд рублей, что на 0,8% меньше ноябрьского показателя.

Доля китайских брендов во вторичном сегменте продолжила расти. В декабре на покупку таких автомобилей было направлено 56,7 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем в ноябре, из-за чего их доля увеличилась с 7,3% до 7,5%. У остальных участников рынка положительной динамики не зафиксировано. Так, на подержанные европейские автомобили пришлось 278,5 млрд рублей (37,1% рынка), на японские — 219,5 млрд рублей (29,2%), на корейские — 105,6 млрд рублей (14%).

Затраты на автомобили российских марок с пробегом в декабре составили 55,6 млрд рублей. По этому показателю они впервые уступили китайским автомобилям, при этом расходы на отечественные машины снизились сильнее всего за месяц — на 2,8%, а их доля сократилась с 7,6% до 7,4%. На подержанные автомобили американских брендов было потрачено 34 млрд рублей, что соответствует 4,5% всех расходов.

Ранее авторынок России сократился на 7,8% в 2025 году, впервые за 10 лет показав падение в деньгах.