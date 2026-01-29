Jaguar начнет выпуск автомобилей Chery, потому что нет своих

Jaguar Land Rover рассматривает возможность организации производства автомобилей китайской марки Chery на своих заводах в Великобритании. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

© Российская Газета

Интерес к такому формату сотрудничества объясняется избытком производственных мощностей JLR. В декабре Jaguar выпустил последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, а до запуска серийной версии электрического концепта Type 00 заводы бренда будут загружены лишь частично. При этом будущая модель Jaguar ожидается нишевой - с ограниченными объемами и высокой ценой.

По данным Financial Times, идея сборки китайских автомобилей в Великобритании получила поддержку со стороны британского правительства, которое в последние годы активно пытается привлечь Chery к локализации производства. Переговоры между компаниями якобы активизировались на фоне визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай. Издание Auto Express утверждает, что стороны находятся на финальной стадии обсуждений и близки к заключению соглашения.

Chery и Jaguar Land Rover уже имеют опыт совместной работы: их совместное предприятие было создано в 2012 году, а завод в Чаншу начал работу в 2014-м. Позднее был запущен моторный завод, а в 2024 году партнеры объявили о проекте возрождения бренда Freelander для китайского рынка.

На фоне снижения продаж Jaguar потенциальное соглашение может оказаться выгодным для обеих сторон. В 2025 году в Великобритании было зарегистрировано около 62,4 тысячи автомобилей Jaguar Land Rover, тогда как суммарные продажи Chery с учетом брендов Omoda и Jaecoo превысили 76 тысяч машин. Локальная сборка может усилить позиции китайского концерна в Европе и одновременно помочь JLR эффективнее использовать свои производственные площадки.