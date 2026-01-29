Производитель моторных масел представил интерактивный гид по обслуживанию авто

29 января 2026 года - Международный день автомобиля. Именно в этот день 1886 года немецкий конструктор Карл Бенц оформил патент на самодвижущийся экипаж. В 1887 году автомобиль был представлен на Парижской выставке, а с 1888 года начались его продажи.

К Международному дню автомобиля компания "Газпромнефть - смазочные материалы" совместно с московским изданием запустила специализированную мультимедийную платформу. Ресурс призван помочь автомобилистам разобраться в вопросах выбора моторных масел, технических жидкостей и определения оптимальных сроков их замены.

В основу проекта легла экспертиза компании, которая производит более 150 видов моторных и трансмиссионных масел, антифризов и других жидкостей. Разработка рецептур ведется в собственном научно-исследовательском центре с применением цифровой системы "Алхимик" на основе искусственного интеллекта. Продукция тестируется как в лабораторных условиях, так и в реальных, включая экстремальные нагрузки на гоночных трассах.

Компания также развивает направление цифровых сервисов для диагностики техники. На базе сети экспертных центров G-Profi (Джи-Профи), которая насчитывает 40 центров по всей России, применяются технологии предиктивной диагностики. Они позволяют по анализу проб масла оценивать состояние механизмов и прогнозировать возможные неисправности. Последний такой центр был открыт на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске.

Накопленные компетенции позволили компании запустить федеральную сеть станций технического обслуживания совместно с автодилером РОЛЬФ.