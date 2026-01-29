Как быстро прогреть салон автомобиля даже в сильный мороз?

«За рулем» подсказал простые способы дополнительного обогрева салона машины.

Первыми приспособлениями для этих целей, из категории долгожителей, считаются тепловентиляторы.

Однако мы не советуем покупать такие обогреватели. Максимум, на что они способны, так это растопить маленький участок льда на стекле. Эффект похож на то, как ребенок дышит на замерзшее окно автобуса. Для сравнения, штатная печка Лады Гранты имеет мощность 4 и более кВт, а обогреватели работают с мощностью всего лишь 150 Вт.

Верным способом не мерзнуть в машине остается подогрев сидений. Для этого можно выбрать удобные накидки с подогревом или установить встроенный обогрев сиденья. Но будьте осторожны: неправильная установка может привести к пожару.

