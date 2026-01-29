В России ряд автомобильных марок подняли цены на машины
Особое внимание привлек массовый отказ от скидок премиального бренда Hongqi, что существенно увеличило цены на всю линейку.
Самым заметным изменением стала отмена скидки в 4,5 млн рублей на флагманский электромобиль Hongqi EHS9. Прекратились программы стимулирования спроса на модели H5, HQ9, HS3, HS5 и HS7. В зависимости от модификации, скидки от 1,09 до 2,19 миллиона больше не действуют. Также выросли цены на H6 и H9. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные CARgument.
Другие марки также увеличили стоимость своих авто. Voyah Passion подорожал на 95 тысяч рублей, а у JAC повысились цены на большинство моделей в среднем на 35-75 тысяч рублей. Единственное исключение составил новичок на рынке – бренд Eonyx, который ввел скидку в 200 тысяч рублей на коммерческие модели Profi Cargo и Profi Pickup.
Напомним, что в России стартовал прием заказов на минивэн Sollers SF1. В России число дилерских заказов растет, а количество автосалонов сократилось. В России стартовали продажи бюджетного Eonyx Profi от «Автотора».