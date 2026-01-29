Названа причина изъятия номеров «ЕКХ» в России

Mash: причина изъятия номеров "ЕКХ" в РФ — угроза компрометации силовиков. В России будут изымать автомобильные номера «ЕКХ» – «еду как хочу». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Авто с такими госзнаками находятся под пристальным вниманием иностранных спецслужб или недоброжелателей. Нижегородец, которому отказали в возврате номера из-за „свежего распоряжения“, получил разъяснение от ГУ ОБДД области. Причина — „ограничения для предотвращения компрометации информации“, прописанные в федеральных законах № 144 и № 57», – говорится в публикации.

По данным канала, сокращение количества машин с такими номерами может уменьшить угрозу жизни владельцев. Кроме того, это поможет бороться с нарушениями ПДД.

Также сообщается, что номера «ЕКХ» появились в 1996 году как знаки служебных машин ФСО, ФСБ и чиновников. Со временем такие номера стали продавать обычным автомобилистам, но ассоциация с властью осталась. Скоро такие знаки могут вывести из эксплуатации: в Госавтоинспекции уже не регистрируют подобные номера при смене транспорта.

