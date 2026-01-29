Haval сертифицировал два обновленных кроссовера для РФ

Haval сертифицировал два обновлённых кроссовера для РФ. Китайский производитель получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговые вседорожники F7 и F7x. Главным изменением станет появление на машинах более мощных двигателей, также не исключено расширение списка опций комфорта и систем безопасности.

© Quto.ru

Согласно документу, автомобили получат новые двигатели. Базовым останется 1,5-литровый турбомотор на 150 сил и 270 Нм крутящего момента, более дорогим модификациям будет предложен турбомотор объёмом 2,0 литра, выдающий 200 или 231 л. с. и 380 Нм. Сочетаться с агрегатами станет 7-ступенчатый «робот», привод — передний или полный.

Габариты машин останутся без изменений. Длина обеих моделей составляет 4780 мм, ширина 1890 мм, высота — 1675 мм у обычного кроссовера и 1707 мм у купеобразного.

Собирать обе модели будут на заводе марки в Тульской области.

Сроки появления обновлённых Haval F7 и F7x на российском рынке пока не раскрываются. Цены на актуальную версию кроссовера начинаются от 2,9 млн рублей, на кросс-купе — от 3,6 млн рублей.