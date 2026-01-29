Редчайший внедорожник Lamborghini LM002 продают в Казахстане

За раритет с пробегом всего 27 тыс. км, который находится в Алматы (Казахстан), просят 34 319 790 рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авто.ру».

«В ПТС указано 3 собственника. Объем двигателя 5,2 л., мощность 455 л.с. Тип двигателя бензиновый, коробка механическая. Привод полный. Состояние отличное. Любые проверки. Продажа в связи с покупкой другого автомобиля. Торг уместен. Автомобиль находится в отличном состоянии. Если вы ищете надежный, мощный и стильный автомобиль, то Lamborghini LM002 — идеальный выбор», -- говорится в публикации.

Итальянская компания выпустила всего около 300 таких машин во второй половине 1980-х. LM002 изначально создавался как военный внедорожник, но в итоге стал штучным товаром для частных коллекционеров.

Согласно данным Classic.com, средняя стоимость LM002 за рубежом составляет 300−450 тыс. долларов. В январе 2025 года аналогичный экземпляр 1992 года с таким же пробегом был выставлен на продажу в Екатеринбурге за 65 млн рублей.

