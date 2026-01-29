Камеры в Москве научились распознавать еще два вида дорожных инцидентов

"Умные" камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы научились распознавать еще два вида инцидентов - дорожные работы и движение самокатов и других подобных устройств по автомобильным полосам. Теперь столичная система дорожной видеоаналитики может распознавать 15 различных происшествий.

В ЦОДД поясняют, что в городе есть два типа камер. Первые - это комплексы фотовидеофиксации, которые выявляют нарушения ПДД. С их помощью водителям выписывают дистанционные штрафы за превышение скорости, нарушение разметки, езду по выделенным полосам и т. д. А второй тип - это камеры системы видеоаналитики. Они распознают опасные ситуации на дорогах, чтобы мгновенно реагировать и предотвращать аварии. Например, фиксируют, что в полосе движения заглохла машина или на дорогу выбежала собака.

Информация об этом от "умных" камер поступает операторам Ситуационного центра ЦОДД, которые могут направить на место патруль и вывести предупреждения на дорожные табло, чтобы водители сбавили скорость. Всего на ключевых магистралях Москвы работают более 1,5 тысячи "умных" камер. "Их круглосуточная работа позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей", - отмечает заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Камеры постоянно совершенствуют, благодаря чему растут их возможности. Теперь они научились распознавать еще два вида нарушений. В случае с дорожными работами операторы ЦОДД выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло и передают данные дорожному патрулю. При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки безопасности движения. В результате водители успевают снизить скорость и перестроиться.

А вот второй тип нарушений станет особенно распространен летом. Все ведь помнят новости о том, как очередной лихач на электросамокате ехал по МКАД среди машин на такой же скорости, как они? Теперь распознать такие заезды смогут камеры, а значит, сигнал быстро получат дорожные патрули и сотрудники ГИБДД. Они смогут не только наказать виновника, но и предотвратить потенциальное ДТП.

Впрочем, такие инциденты случаются даже зимой - в столичном департаменте транспорта показали, как система видеоаналитики фиксирует курьера на электровелосипеде, мчащегося по заснеженной полосе автомобильного моста.