Снегоболотоход на базе "Буханки" продают в Казахстане

В городе Балхаш Карагандинской области Казахстана на одном из местных классифайдов появился в продаже уникальный автомобиль - УАЗ "Буханка" 2015 года с пробегом всего 300 километров. Однако цена этого фургона оказалась почти в три раза выше средней по стране и составляет 9 миллионов тенге (около 1,36 миллиона рублей).

Особенность представленного автомобиля заключается в том, что вместо колес у него установлены звенчатые гусеницы. Это позволяет ему передвигаться по любому типу поверхности, включая болота и глубокий снег. Необычная машина под названием ЗВМ-2411 "Узола" не является гаражной переделкой, а была изготовлена на "Заволжском заводе вездеходных машин".

Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель ЗМЗ 409 объемом 2,9 литра и мощностью 142 лошадиные силы. Машина оснащена механической коробкой передач и полным приводом.

Средняя стоимость УАЗ-3303 на рынке Казахстана редко превышает 3 миллиона тенге (около 455 тысяч рублей). Высокая цена данного экземпляра, видимо, обусловлена его уникальными характеристиками.

