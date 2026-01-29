«Москвич» ответил на слухи о скором завершении выпуска одной модели

Автомобильный завод «Москвич» отреагировал на появившиеся слухи о скором прекращении выпуска своей популярной модели. Производитель заявил, что не планирует сворачивать производство кроссовера «Москвич 3» в 2026 году. Об этом пишет Auto.ru.

На предприятии подтвердили, что процесс закупки машинокомплектов для седана «Москвич 6» и кроссовера «Москвич 8» продолжается, но никаких других подробностей по этим поставкам в компании не сообщили.

Это заявление стало ответом на распространяющуюся информацию о возможном завершении договорных отношений с китайским JAC, который является поставщиком комплектующих для указанных автомобилей. Ранее портал «Дром» со ссылкой на свои источники сообщал, что партнерство между «Москвичом» и JAC уже прекратилось.

Сборка моделей на базе платформ JAC в настоящее время продолжается. Параллельно автозавод налаживает выпуск новой линейки кроссоверов под индексом М в партнерстве с другим китайским партнером — концерном SAIC.

Ранее стало известно, что из раздела о наличии на официальном сайте производителя в некоторых регионах России исчезла информация о лифтбеке «Москвич 6» и электрическом кроссовере «Москвич 3е».