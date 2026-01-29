За неправильную парковку на снегу предложили не штрафовать

Если запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы, то штрафовать нарушителей не следует. Такое предложение отправил в МВД депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев, сообщили "РГ" в его пресс-службе.

Парламентарий предлагает прекратить практику привлечения водителей к ответственности за нарушения правил парковки и стоянки в условиях сильных снегопадов.

Поводом для обращения, по его словам, стали многочисленные жалобы автомобилистов, которые в зимний период получают штрафы по статье 12.19 КоАП РФ за остановку и стоянку в местах, где запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы.

В письме отмечается, что при обильных осадках водитель физически не может определить, действует ли запрет на парковку, а значит - отсутствует вина, которая является обязательным условием для привлечения к административной ответственности. Это прямо следует из положений статьи 2.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, указал автор.

Дело в том, что ответственность подлежит применению только при наличии вины лица в совершении правонарушения.

"В рассматриваемых ситуациях отсутствует как умысел, так и неосторожность со стороны водителя, поскольку объективно невозможно было установить наличие запретов на остановку и стоянку транспортного средства ввиду сложных погодных условий", - говорится в обращении. "Нельзя штрафовать человека за то, что он физически не может увидеть, - прокомментировал Гусев. - Когда разметка, знаки и границы парковки полностью засыпаны снегом, говорить о нарушении - значит игнорировать здравый смысл и закон. Ответственность возможна только при наличии вины, а не по формальному признаку".

Депутат отметил, что цель обращения - не ослабление правил дорожного движения, а исключение необоснованных штрафов и защита прав добросовестных водителей в период сложных погодных условий.